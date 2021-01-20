Kavak Kaymakamı Saygılı'ya ziyaret - Son Dakika

Kavak Kaymakamı Saygılı'ya ziyaret

Kaymakam Ömer Saygılı, Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem'i makamında kabul etti.

Kaymakam Ömer Saygılı, Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem'i makamında kabul etti. Yöntem, Saygılı'ya sorumluluk alanında ve trafik kontrol noktalarında yaptıkları denetim ve çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Saygılı, Yöntem'e teşekkür ederek, dolandırıcılığı meslek edinmiş bazı kişilerin çeşitli yollardan vatandaşları aşı randevusu oluşturma bahanesiyle dolandırabileceği, vatandaşlarda bu konuda farkındalığının artırılması gerektiğini belirtti.

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