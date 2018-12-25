Son Dakika Haberleri: Kavak Kaymakamlığı 2018 Yılını Değerlendirdi

Kavak Kaymakamlığı 2018 Yılını Değerlendirdi

1 saat önce

Kavak Kaymakamlığınca 2018 yılı değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Kavak Kaymakamlığı 2018 Yılını Değerlendirdi, System.String[]
Kavak Kaymakamlığınca 2018 yılı değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Kavak Tarım İlçe Müdürlüğü Ramazan Akçan Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda birim müdürleri kurumlarıyla ilgili yapılan çalışmalar ve yaşanan sorunlar hakkında bilgi verdi.

Koşal, zamanında yapılan hizmetin önemine işaret ederek, 2019 yılının hayırlara vesile olmasını diledi.

Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Reşat Ayyıldız, İçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse, Emniyet Müdürü Vekili Seyfettin Güveli, daire amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:53 Kaynak: AA

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