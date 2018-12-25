Kavak Kaymakamlığı 2018 Yılını Değerlendirdi

Kavak
Kaymakamlığınca 2018 yılı değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Kavak Tarım İlçe Müdürlüğü Ramazan Akçan Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda birim müdürleri kurumlarıyla ilgili yapılan çalışmalar ve yaşanan sorunlar hakkında bilgi verdi.
Koşal, zamanında yapılan hizmetin önemine işaret ederek, 2019 yılının hayırlara vesile olmasını diledi.
Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Reşat Ayyıldız, İçe Jandarma
Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse
, Emniyet Müdürü Vekili Seyfettin Güveli, daire amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.