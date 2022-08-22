Kavak Kaymakamı Atar Görevine Başladı - Son Dakika
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Kavak Kaymakamı Atar Görevine Başladı

22.08.2022 15:02
Kavak Kaymakamı Atar Görevine Başladı

Kavak Kaymakamlığına atanan Faruk Atar, görevine başladı.

Kavak Kaymakamlığına atanan Faruk Atar, görevine başladı.

Ordu'nun Gürgentepe Kaymakamı iken Samsun'un Kavak ilçesi Kaymakamlığına atanan Faruk Atar, ilçe hükümet konağı önünde toplanan kurum amirleri tarafından karşılandı.

Daha sonra makamına geçen Kaymakam Atar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun'un şirin ilçesi güreşçiler diyarı Kavak'ta görev yapmaktan duyacağı memnuniyeti ifade etti.

Kendisinin bölgeye yabancı olmadığını ifade eden Şekerci, "Devletimiz nerede uygun görürse hizmetimi yürütürüm. Buradaki hizmet süremde Kavak ve halkı için elimden gelen gayreti göstereceğim" dedi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 1992 yılında doğan ve Ordu'nun Çaybaşı ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Atar, ilköğretimini Samsun'un Çarşamba ilçesinde, lise eğitimini ise Ordu'nun Ünye ilçesinde tamamladı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden bir dönem erken ve bölüm birincisi olarak 2015 yılında mezun olan Atar, 2016-2020 yılları arasında İstanbul Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'nda Gelir Uzmanı olarak görev yaptıktan sonra 2020 yılında yapılan İçişleri Bakanlığı 109. Dönem Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Ağrı Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. Ağrı ilinde İl Merkez Stajını, Malatya ve Zonguldak illerinde Mülkiye Müfettişi refakatinde Teftiş Stajını tamamlayan Atar, Ordu Ünye ve Giresun Tirebolu ilçelerinde ise Kaymakam Refikliği stajlarını başarıyla gerçekleştirdi.

14 Şubat 2022 tarihinden beri Gürgentepe Kaymakamlığını yürütmekte iken Kavak Kaymakamlığı görevine atanan Atar'ın iyi derecede İngilizce bildiği, evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Gürgentepe, Samsun, Kavak, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kavak Kaymakamı Atar Görevine Başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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