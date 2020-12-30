Kavak Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük başarılı öğrenciyi tebrik etti - Son Dakika

Kavak Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük başarılı öğrenciyi tebrik etti
30.12.2020 16:31
Kavak Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından düzenlenen Siber Zeka Bilgi Yarışması'nda başarılı olan Yusuf Çağrı Tunç'u elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti.
Kavak Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından düzenlenen Siber Zeka Bilgi Yarışması'nda başarılı olan Yusuf Çağrı Tunç'u elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti.
Tunç'u telefonla arayarak kutlayan Büyük, yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte Tunç için ödül töreni düzenleyeceklerini söyledi.
Büyük, "Öğrencimiz, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından 24-27 Ekim tarihinde ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen Siber Zeka Bilgi Yarışmasına katılmıştır. Binlerce öğrencinin katıldığı yarışmada başarılı olan Tunç, ortaokul kategorisindeki listeye girmeye hak kazanmıştır. Tunç'un başarısından çok mutlu olduk. Bu sevincimi kendisine ilettim. Başarılarının devamını diledim." dedi.
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