Kavak Müftülüğü İstişare ve Bilgilendirme Toplantısı

Kavak
Müftülüğünce din görevlilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Merkez
Yörgüç Paşa Camisi'nde Müftü Vekili Şemsettin Van
başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya cami ve mescitlerdeki din görevlileri ile müftülük personeli katıldı.
Azaklı Mahallesi Camisi din görevlisi Ali Arslan
'ın Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Van, İslam'ın doğru anlaşılması, yaşanması ve insanlığın ufkunu İslam'ın ilkeleriyle aydınlatmasında din görevlilerine önemli görevler düştüğünü söyledi.
Camilerin abdest alanlarından iç mekanına kadar 24 saat boyunca ibadete hazır olması gerektiğini vurgulayan Van, "Camilerimiz 24 saat açık, temiz ve ibadete hazır bulundurulmalı. Bu bizim hem yasal ve hem de dini sorumluluğumuzdur. Yine kadınlarımıza rahat ve huzurlu şekilde abdest alabilme, ibadet etme imkanını da sağlamalıyız. Çocuklarımıza daha küçük yaşlarda cami alışkanlığı kazandıralım. Hasta ziyaretlerinde bulunmayı ve dini sohbetler düzenlemeyi ihmal etmeyelim." ifadelerini kullandı. Diyanet İşleri Başkanlığı
, Samsun
Müftülüğü ve Kavak Kaymakamlığından gelen talimat ile duyurular hakkında bilgilendirilme yapılmasının ardından toplantı, sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.