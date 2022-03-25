Kavak Müftülüğü Külliyesi'nin temeli atıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kavak Müftülüğü Külliyesi'nin temeli atıldı

25.03.2022 15:34
Kavak Müftülüğü Külliyesi'nin temeli atıldı

Samsun'un Kavak ilçesinde Müftülük Külliyesi'nin temeli, törenle atıldı.

Samsun'un Kavak ilçesinde Müftülük Külliyesi'nin temeli, törenle atıldı.

Kavak Müftülüğü Külliyesi'nin temel atma töreni, Merve Camisi din görevlisi Sefa Demircan'ın Kur'an tilavetiyle başladı.

Vali Zülkif Dağlı, törende yaptığı konuşmada, din hizmetlerinin görevliler tarafından vatandaşlar en iyi şekilde sunulmaya çalışıldığını söyledi.

Kavak ilçesinde müftülük hizmet binasının yetersiz olduğunu belirten Dağlı, "Temelini atacağımız ve bünyesinde mescit, kütüphane, konferans salonu ve Kur'an kursu gibi bölümlerin bulunacağı Kavak Müftülüğü Külliyesi hizmete girdiğinde daha verimli hizmetler verecektir. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kurban kesilmesi ve İl Müftüsü Seyfullah Çakır'ın dua etmesinin ardından külliyenin temeli atıldı.

Yaklaşık 300 metrekarelik alanda yapılan Kavak Müftülüğü Külliyesi'nin gelecek yıl hizmete girmesi planlanıyor.

Törene Kavak AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, İlçe Müftüsü Yakup Belen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, AK Parti İlçe Başkanı Onur Bakır, MHP İlçe Başkanı Cahit Kamber ile vatandaşlar katıldı.

YORUMLAR
500
Samsun'dan kısa kısa Samsun'dan kısa kısa Samsun'da zeytin yetiştiriciliği artırılıyor Samsun'da zeytin yetiştiriciliği artırılıyor

Zülkif Dağlı, Hisarcık, Müftülük, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kavak Müftülüğü Külliyesi'nin temeli atıldı - Son Dakika


Son Dakika
15:28 Çuvalın içinde dereye atılan köpekler kurtarıldı! O anlar kamerada
15:28 Okulda 14 yaşındaki öğrenciyi taciz etmişti! O temizlik görevlisi tutuklandı
15:24 Siyah beyazlılar yeni hoca Ismael'i borsaya bildirdi
15:23 YKS'ye 3 milyonun üzerinde başvuru yapıldı: Aday sayısı yaklaşık yüzde 25 arttı
15:19 Bir linke tıkladı, hayatı değişti: Kendisini Silivri Cezaevi'nde buldu, hem de IŞİD koğuşunda!
15:12 Aileler Yarışıyor programında yarışmacıları zorlayan soru! '-rak' hecesi ile biten kelimeler soruldu
15:10 Rusya'nın eski Devlet Başkanı Medyedev: Rus halkının dörtte üçü Ukrayna operasyonunu destekliyor!
14:53 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batılılar Rusya'ya topyekun savaş ilan etti, amaçları bizi boğmak!
14:52 Ünlü şarkıcı Rober Hatemo'nun babası yaşamını yitirdi
14:49 Roman Abramovich kesenin ağzını açtı! Göztepe pazarlığında konuşulan rakam çok astronomik!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 15:41:00. #1.12#
SON DAKİKA: Kavak Müftülüğü Külliyesi'nin temeli atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement