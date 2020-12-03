Kavak Müftüsü Belen'den Dünya Engelliler Günü mesajı - Son Dakika

Kavak Müftüsü Yakup Belen, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Belen, mesajında, insanın Allah'ın yarattığı en kıymetli varlığı ve yeryüzündeki halifesi olma görevini üstlendiğini belirtti.

Dünya hayatının insanlar için imtihan süreci olduğuna işaret eden Belen, "Hastalık sağlık, varlık yokluk, engellilik engelsizlik, sıkıntı rahatlık gibi ikilikleri bu çerçevede saymak mümkündür. Bu imtihan sürecinde kulluk sorumluluğuyla hareket edenler imtihanı kazananlardır. Bu açıdan bakıldığından gerçek engelliliğin insan olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmede engellere takılmak olduğunu söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan engellilere karşı duyarlılık oluşturması açısından hafta boyunca yapılacak çalışmaların önem taşıdığını anlatan Belen, Engelliler Haftası'nın toplumun önemli bölümünü teşkil eden engellilerin sorunlarının anlaşılmasına ve çözümüne katkı sağlamasına vesile olmasını diledi.