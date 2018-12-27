Kavak Nüfus Şefi Arlı'ya Başarı Belgesi

Kavak Kaymakamı Recep Koşal, İlçe Nüfus Müdürlüğü Nüfus Şefi Şerif Arlı'ya başarı belgesi verdi.

Kavak Kaymakamı Recep Koşal, İlçe Nüfus Müdürlüğü Nüfus Şefi Şerif Arlı'ya başarı belgesi verdi.



Koşal, başarı belgesi almaya hak kazanan Arlı ile makamında görüşerek tebrik etti.



Arlı'ya gayretli, özverili ve üstün çalışmalarından dolayı başarı belgesi veren Koşal, bundan sonraki çalışmalarında başarı diledi.



Koşal, tüm çalışanların takipçisi olduğunu, görevinde başarılı olanlara başarı belgesi vermeye devam edeceğini kaydetti.

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