Kavak OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı

Kavak Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) Aylık Olağan Müteşebbis Heyeti Toplantısı Vali Osman Kaymak'ın başkanlığında yapıldı.



Osman Kaymak toplantıda yaptığı değerlendirmede, "Gündemin birinci sırasında, süt ve süt ürünleri imalatı ve paketleme tesisi yapmak üzere yer tahsis talebinde bulunan firma, ilk etapta 35 kişiyi istihdam ederek, 4 bin metre kare kapalı alanda kaşar peyniri ve tereyağı imalatı yapmak üzere 12 bin 617 metrekarelik 2 adet sanayi parselinin tahsis kararı alınarak, firmaya tebliğ edilmiştir" dedi



"Böyle bir yatırım Samsun ve ülke ekonomisinin gelişiminde büyük rol oynayacaktır"



32 ülkeye ihracat yapan, 40 yılı aşkın süredir sektör içerisinde bulunan bir firmanın yatırım yapmak için Samsun'u seçmesinin Samsun adına sevindirici olduğunu ifade eden Kaymak, "Söz konusu firmanın Kavak OSB içerisinde gerçekleştireceği yatırım sadece Kavak ilçesi değil, tüm Samsun ve ilçelerini de kapsayan süt alım garantisi ile büyükbaş hayvancılığına fayda sağlayıp, bölgede çok sayıda kişinin dolaylı ve doğrudan istihdam edilmesini sağlayacak olması, Kavak, Samsun ve ülke ekonomisinin gelişiminde büyük rol oynayacaktır. Bu önemli yatırım için ilimizi tercih eden firma yöneticileri ve emek veren herkese teşekkür ediyor, yatırımın ülkemiz ve ilimiz ekonomisi için hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN