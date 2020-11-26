Kavak Pazarcılar Derneği Başkanı Şahin, pazarda Kovid-19 önlemlerini denetledi - Son Dakika

Kavak Pazarcılar Derneği Başkanı Erdal Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili halk pazarı esnafının aldığı önlemleri denetledi.

Şahin, halk pazarı esnafını gezerek Kovid-19 salgınına karşı mücadele tedbirleri kapsamında maske takma, sigara, sosyal mesafe denetimi yaptı.

Kurallara dikkat etmeyen pazar esnafına bir hafta süre ile pazar tezgahı kurmama cezası uygulanacağını belirten Şahin, "Sağlığımızı olumsuz yönde tehdit eden Kovid-19 salgında son zamanlarda artış meydana geldi. İlçemizde vatandaşlarımız yoğunlukla halk pazarımızda bulunuyor. Pazar esnafı olarak gereken tedbirleri alırsak virüsü etkisiz hale getirilmesi konusunda önemli katkımız olur." dedi.

Pazarcılar Derneği Başkanı olarak pazar tezgahlarını gezerek esnafın salgına karşı dikkatli olması gerektiğini anlattığını dile getiren Şahin, denetimde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığını kaydetti.