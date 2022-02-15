Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Satranç Takımı Samsun'u temsil edecek - Son Dakika

Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Satranç Takımı, Tokat'ta düzenlenecek bölge elemelerinde Samsun'u temsil edecek.

Okul Müdürü Ömer Faruk Çiçek, Okul Sporları Liseler Arası Satranç karşılaşmasında birinci olduklarını söyledi.

Satranç turnuvasında Türkiye şampiyonu olabilmek için çalıştıklarını belirten Çiçek,"Okulumuz Satranç Kulübü teknik sorumlusu Müdür Yardımcımız Cumhur Tosun'un çalıştırmaları sonucu il birinciliğini elde ettik. 18 - 22 Mart'ta Tokat'ta düzenlenecek bölge elemelerinde Dinç Türkoğlu, Onur Efe Tektaş, Muhammed Yankıncı, Eren Denizer, Emirhan Karaman ve Barış Demircan'dan oluşan takımımız Samsun'u temsil edecek." dedi.

Çiçek, bu tür organizasyonlara katılmanın öğrencilerin kişisel gelişimlerine olumlu katkı sağladığını kaydetti.