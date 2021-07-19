Kavak Sağlık Müdürü Koçoğlu'ndan Kurban Bayramı öncesi "kist hidatik hastalığı" uyarısı - Son Dakika

Kavak İlçe Sağlık Müdürü Dr. Abdulkadir Koçoğlu, Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara "kist hidatik hastalığı" konusunda uyarıda bulundu.

Koçoğlu, AA muhabirine, kist hidatik hastalığının hayvanlardan insanlara geçen ve ölüme kadar götürebilen bir hastalık olduğunu söyledi.

Hastalığının asıl kaynağının kedi, köpek, kurt ve tilki gibi etçil hayvanlar olduğunu belirten Koçoğlu, "Kurban Bayramı'nda pişmemiş kistli sakatatlar kedilere ve köpeklere yedirilmemeli. Sakatatlarının yakılması veya ulaşılamayacak kadar derin çukurlara gömülmesi gerekir." dedi.

Kedi köpek dışkısıyla atılan yumurtaların çevre şartlarına oldukça dayanıklı olduğunu vurgulayan Koçoğlu, şunları kaydetti:

"Yumurtaların bulaştığı sebze ve meyveler çiğ olarak yenip kirlenmiş suların içilmesiyle enfeksiyon yayılır. Yumurtaların çoğu karaciğere tutunur. Diğerleri ise akciğere veya vücudun diğer organlarına yayılır. Parazit, bundan sonraki aşamada sıvı şeklinde kese halini alır ve çeşitli organlara yerleşir. En sık yerleştiği organ karaciğer olup, akciğer, beyin, dalak gibi başka organlara da yerleşebilir. Kistin büyüklüğünün yerleştiği organa bağlı olarak insan başı büyüklüğüne kadar ulaşabilir. Bu hastalığın bulaşma yollarını kırmak için mutlaka kurban sakatatlarının yakılması veya ulaşılamayacak kadar derin çukurlara gömülmesi gerekir."