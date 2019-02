Kavak: "Sıkıntılı Dönemde Kurumlar Yanımızda"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Adana Şube Başkanı Burhan Kavak, ekonomide sıkıntıların yaşandığı dönemde devletin birçok kurumuyla iş dünyasına destek verdiğini, bundan memnun olduklarını söyledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Adana Şube Başkanı Burhan Kavak, ekonomide sıkıntıların yaşandığı dönemde devletin birçok kurumuyla iş dünyasına destek verdiğini, bundan memnun olduklarını söyledi.



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Adana Şubesi'nin Altek Endüstriyel Yapı Market'te gerçekleştirdiği 'Dost Meclisi' toplantısının açılışında konuşan Başkan Kavak, "Türkiye bu süreçte büyüyen ekonomisini korumak hatta daha da güçlendirmek zorunda. Özel sektörün zorlandığı bu dönemde devletin birçok kurumuyla destek programları uygulaması birçok şirket için can suyu oluyor. Şirketlerimizde üretimimizi, istihdamımızı, ihracatımızı sadece korumak değil artırmak zorundayız. Bu toplantıda KOSGEB, SGK ve İŞKUR İl Müdürlerimizi ağırlıyoruz. Kurumlarının şirketlere yönelik yeni destek ve uygulamalarını dinleyeceğiz. Bu desteklerden sadece kendi şirketimizin değil tedarikçilerimden rakiplerimize her kesimin bilgilendirilmesini, yararlandırılmasını sağlamamız gerek" dedi.



"KOSGEB imkanları değerlendirilmeli"



SGK ve İŞKUR teşviklerinin istihdamı koruma ve artırma çerçevesinde önemli bir işlevi olduğunu belirten Kavak, "Her işletmenin yeni yatırım veya yatırımı geliştirme çerçevesinde KOSGEB'in imkanlarını değerlendirmesini öneriyorum. Ekonomi yönetiminin bu kurumlarla sağladığı destekleri bu süreçte gerçekten değerli buluyor ve teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



Daha sonra, 100'e yakın MÜSİAD Üyesi iş insanının katıldığı toplantıda KOSGEB İl Müdürü Mücahit Alper Karcı, SGK İl Müdürü Bilal Canpolat, İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karaveli kurumlarının işverenlere sağladığı destek ve yeni uygulamalar hakkında bilgi verdi.



Dost Meclisi etkinliğine ev sahipliği yapan firmanın yöneticisi Ömer Tekdemir de 10 bin metrekarelik alanda iş güvenliği ekipmanlarından hırdavata kadar onlarca çeşit ürün grubuyla hizmet verdiklerini belirterek, "Bu büyüklükte Türkiye'nin ilk ve tek endüstriyel yapı marketini Adana'da kurmaktan gurur duyuyoruz. Bölgemiz sanayisinin gelişeceğine inanıyoruz. Sadece bölgeye satış hizmetimizle değil ihracatımızla da gündeme gelecek adımlar atıyoruz" dedi. - ADANA

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Karısını İnşaat Demiriyle Döven Acımasız Kocanın İlk İfadesi Ortaya Çıktı

Adana'da Sazan Balığıyla Yapılan Dolandırıcılığa Güldüren Tepki: Sazan Gibi Düştük

Fatih Terim'in Babası Talat Terim, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gucci Tartışılan Siyah Kazağını Satıştan Kaldırdı, Özür Diledi