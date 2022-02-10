Kavak Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığına yeniden Kaya seçildi - Son Dakika

Kavak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına yeniden Arif Kaya getirildi.

Kavak Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda düzenlenen olağan genel kurulda divan başkanlığını, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüb Güler yaptı.

Genel kurula tek aday olarak katılan Kaya, kullanılan oyların tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Yönetim kurulu ise Avni Altun, Recep Cin, Mustafa Akman, Recep Taştekin, Yalçın Barkın ve Hasan Basri Çakırsoy'dan oluştu.

Kaya, kendisi ve yönetimini 4 yıl daha hizmete layık gördüklerinden dolayı kooperatif üyelerine teşekkür ederek, "Şoför esnafına her zaman yardımcı olmaya çalıştım. Çalışmalarıma aynı şekilde devam edeceğime ve sizlere layık olmaya gayret edeceğime söz veriyorum." dedi.