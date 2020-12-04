Kavak SYDV 350 ton kömür dağıttı - Son Dakika

Kavak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından kömür dağıtımının tamamlandığı bildirildi.

Kaymakam ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Saygılı, AA muhabirine, 2020-2021 kış dönemi için ilçeye tahsis edilen 350 ton kömürün dağıtımının tamamlandığını söyledi.

İlçede kömür almaya hak kazanan ihtiyaç sahibi ailelerin Mütevelli Heyeti tarafından belirlendiğini anlatan Saygılı, "İlçemizde havalar soğumadan ihtiyaçlı olduğunu tespit ettiğimiz 350 aileye birer ton kömür teslimatımızı tamamladık. Kömürlerini teslim alan vatandaşlarımız özellikle kendilerine gösterdikleri ilgi ve yakacak desteğinden dolayı devletimize teşekkür etti." dedi.

Kavak SYDV tarafından geçen kış döneminde 463 ton kömür dağıtıldığı öğrenildi.