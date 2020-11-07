Kavak SYDV'den ihtiyaçlı ailelere kömür yardımı - Son Dakika

Kavak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından kış dönemi kömür dağıtımına başlanıldığı bildirildi.

Kavak SYDV Mütevelli Heyeti Başkanı Kaymakam Ömer Saygılı, AA muhabirine, ilçede havalar soğumadan kış dönemi kömür dağıtımının tamamlanacağını söyledi.

Bu kış döneminde ilçeye 350 ton kömür tahsis edildiğini belirten Saygılı, "Gazi ve şehit aileleri ile SYDV Mütevelli Heyetinin belirlediği toplam 330 ihtiyaç sahibi aileye birer ton kömür teslimatı yapılacak. Geriye kalan 20 ton kömürü de gerektiğinde ihtiyaç olabilecek yerlere dağıtmak üzere uhdemizde bulunduracağız." dedi.

Kavak'ta SYDV tarafından geçen yıl ise 463 ton kömür dağıtıldığı öğrenildi.