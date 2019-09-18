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Kavak'ta 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı

1 saat önce

Kavak 19 Mayıs Ortaokulu tarafından" 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma" programı düzenlendi.

Kavak'ta 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı, System.String[]

Kavak 19 Mayıs Ortaokulu tarafından" 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma" programı düzenlendi.

Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen anma programına İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması, Kur'an tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını 19 Mayıs Ortaokulu Müdürü Fatih Mumcu yaptı.

Mumcu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin çok iyi bir şekilde analiz edilmesi gerektiğini belirterek birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekti.

19 Mayıs Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Hatice Kaya da "15 Temmuz darbe girişimine karşı birlik ve beraberliğimizin önemini hiçbir zaman için unutmamamız gerekir. Aziz milletimiz, vatanı uğruna o gece sokaklara çıkıp uçak ve tankların karşısına dikilerek göğsünü mermilere siper etmiştir. Hain terör örgütünün emeline ulaşmasını engellemiştir. Şehit düşmüşlerdir. Bu da bizlere vatan sevgisinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Bir çocuk, anasız babasız büyür ama vatansız asla edemez." diye konuştu.

Öğrenciler tarafından hazırlanan şiirlerin okunması, konuşmaların yapılması ile devam eden program, 15 Temmuz hain darbe girişiminin konu alındığı gösterilerin ardından sona erdi.

19 Mayıs, Kavak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:06 Kaynak: AA
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