Kavak'ta 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı

Kavak ilçesinde 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı yapıldı.

Kavak ilçesinde 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı yapıldı.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Akşemseddin Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen çalıştayın açılışında İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük bir konuşma yaptı.



Çalıştayda, okul müdürlerinin başkanlığında oluşturulan 18 komisyon tarafından ayrı bölümlerde bir araya gelinerek erken çocukluk temel ve özel öğretimi, teftiş ve kurumsal rehberlik hizmetleri, orta, fen ve sosyal bilimler özel öğretim, veriye dayalı yönetim, insan kaynaklarının geliştirilmesi, imam hatip ortaokulu ve liseleri, ölçme ve değerlendirme, dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm, mesleki ve teknik eğitim hayat boyu öğrenme, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, okul gelişim modeli okulların finansmanı ve yabancı dil eğitimi konularında sorun ve çözüm önerileri görüşüldü.



Çalıştaya maarif müfettişi Mümin Erdem, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ahmet Demirci, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Abdullah Yangöz ile okul müdürleri, yardımcıları, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

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