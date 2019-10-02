Kavak'ta 463 aileye kömür yardımı

Kavak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahibi 463 aileye kömür yardımı yapılacağı bildirildi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Kaymakam İbrahim Engin Şenay, kömür teslimatı yapılacak ihtiyaç sahiplerinin SYDV Mütevelli Heyeti tarafından belirlendiğini söyledi.

İlçeye tahsis edilen 463 ton kömürün ihtiyaç sahiplerine teslimatının havalar soğumadan tamamlanacağını belirten Kaymakam Şenay, "Şehit aileleri ve gazilerimiz de dahil olmak üzere 463 ihtiyaç sahibine birer ton kömür teslimatı yapacağız." dedi.

SYDV tarafından geçtiğimiz kış 432 aileye 650 ton kömür dağıtıldığı öğrenildi.