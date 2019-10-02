Son Dakika Haberleri: Kavak'ta 463 aileye kömür yardımı
Son Dakika Güncel Haber

Kavak'ta 463 aileye kömür yardımı

2 saat önce

Kavak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahibi 463 aileye kömür yardımı yapılacağı bildirildi.

Kavak'ta 463 aileye kömür yardımı, System.String[]

Kavak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahibi 463 aileye kömür yardımı yapılacağı bildirildi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Kaymakam İbrahim Engin Şenay, kömür teslimatı yapılacak ihtiyaç sahiplerinin SYDV Mütevelli Heyeti tarafından belirlendiğini söyledi.

İlçeye tahsis edilen 463 ton kömürün ihtiyaç sahiplerine teslimatının havalar soğumadan tamamlanacağını belirten Kaymakam Şenay, "Şehit aileleri ve gazilerimiz de dahil olmak üzere 463 ihtiyaç sahibine birer ton kömür teslimatı yapacağız." dedi.

SYDV tarafından geçtiğimiz kış 432 aileye 650 ton kömür dağıtıldığı öğrenildi.

İbrahim Engin, Kavak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Eylül'de ihracat 15,2 milyar dolar oldu
Bilal Erdoğan, Türk Sanat Müziği eserini seslendirdi Donald Trump, hakkındaki görevden alma soruşturmasının darbe olduğunu söyledi Asgari 5 milyar liralık yatırımlara Sanayi ve Teknoloji Bakanı imza atacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 12:16:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kavak'ta 463 aileye kömür yardımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]