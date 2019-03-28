Son Dakika Haberleri: Kavak'ta "55. Kütüphane Haftası" Etkinliği

Kavak'ta "55. Kütüphane Haftası" Etkinliği

2 dakika önce

Kavak'ta, 55. Kütüphane Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Kavak'ta
Kavak'ta, 55. Kütüphane Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

İlçe Halk Kütüphanesinde gerçekleştirilen programda Halk Kütüphanesi memuru Göksel Demir, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Recep Koşal, burada yaptığı konuşmada, okumanın önemine değinerek, hayatta genel kültür artırımı ve başarılı olabilmenin sırrının planlı ve çok okumaktan, çalışmaktan geçtiği söyledi.

En çok kitap okuyan öğrencilere plaket verilmesinin ardından sona eren programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:57 Kaynak: AA

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