Kavak'ta Arapça Kursu Açıldı
44 dakika önce
SAMSUN (AA ) - Kavak Gençlik Merkezi ile Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde Arapça kursu açıldı.
SAMSUN (AA ) - Kavak
Gençlik Merkezi ile Halk Eğitimi Merkezi
iş birliğinde Arapça kursu açıldı.
Kavak Gençlik Merkezi hizmet binasında açılan kurs, 15 kursiyerin katılımı ile başladı.
Kavak Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz, AA muhabirine, kursun öğrencilerden gelen talep üzerine açıldığını, eğitmen olarak da Habibe Sarıoğlu'nun görevlendirildiğini söyledi.
Arapça kursunun İmam Hatip Ortaokulu ve İmam Hatip Lisesi öğrencilerine de destek olacağını anlatan Altıngöz, "135 saat süreli kursumuza imam hatipli 15 öğrencimiz katılıyor. Kursumuz öğrencilerimizin derslerine engel olmayacak şekilde cumartesi ve pazar günleri açık olacak." dedi.
Sarıoğlu da kursiyerlerin kursa yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:49 Kaynak: AA
6 Yıl Önce Boşandığı Eşini Başka Bir Adamla Gören Saldırgan, Dehşet Saçtı
Türkiye İhracatında 14. Sırada Bulunuyordu! Lojistik Devi Taha Kargo'da Konkordato Talep Etti
Erdoğan'ın Makam Aracında Vatandaş İle Sohbeti Sosyal Medyada Gündem Oldu
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu Dinlemedi, Adalar'da Erdem Gül'ü Aday Gösterdi