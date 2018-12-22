Son Dakika Haberleri: Kavak'ta Arapça Kursu Açıldı

Kavak'ta Arapça Kursu Açıldı

44 dakika önce

SAMSUN (AA ) - Kavak Gençlik Merkezi ile Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde Arapça kursu açıldı.

Kavak'ta Arapça Kursu Açıldı, System.String[]
SAMSUN (AA ) - Kavak Gençlik Merkezi ile Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde Arapça kursu açıldı.

Kavak Gençlik Merkezi hizmet binasında açılan kurs, 15 kursiyerin katılımı ile başladı.

Kavak Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz, AA muhabirine, kursun öğrencilerden gelen talep üzerine açıldığını, eğitmen olarak da Habibe Sarıoğlu'nun görevlendirildiğini söyledi.

Arapça kursunun İmam Hatip Ortaokulu ve İmam Hatip Lisesi öğrencilerine de destek olacağını anlatan Altıngöz, "135 saat süreli kursumuza imam hatipli 15 öğrencimiz katılıyor. Kursumuz öğrencilerimizin derslerine engel olmayacak şekilde cumartesi ve pazar günleri açık olacak." dedi.

Sarıoğlu da kursiyerlerin kursa yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:49 Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Kavak, Güncel
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