Son Dakika Haberleri: Kavak'ta Arıcılara İlkbahar Bakımı Uyarısı

Kavak'ta Arıcılara İlkbahar Bakımı Uyarısı

1 saat önce

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, arı yetiştiricilerine kovanlar için ilkbahar bakımı uyarısında bulundu.

Kavak'ta Arıcılara İlkbahar Bakımı Uyarısı, System.String[]
Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, arı yetiştiricilerine kovanlar için ilkbahar bakımı uyarısında bulundu.

Aslankaya, hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği bu günlerde arı kovanlarının kontrol edilerek, bakım ve temizliğinin yapılması gerektiğini söyledi.

Arıların kışlatmayı geçirdiği 4-5 aylık süre içinde kullanılan arı kovanlarının nemlenmiş olabileceğine işaret eden Aslankaya, "Arıların kışlatmayı geçirdiği zaman içinde kovan ister istemez nemli ve kirli oluyor. Ölümler meydana geliyor. Arı, kovanını temizlemek için enerji harcayacaktır. Arı enerjisini yiyeceği baldan alacaktır. Bundan dolayı kovanın değişimi çok önemlidir. Ayrıca ilkbaharda ana arı yumurtaya açılmadan önce varova mücadelesi yapılmalı, yiyecekleri kontrol edilmeli, gerektiğinde ek yiyecek verilmelidir." dedi.

Varova mücadelesinin ihmal edilmemesine dikkat çeken Aslankaya, arıcıların sorunlarıyla ilgili olarak Tarım ve Orman müdürlüklerinden bilgi alabileceklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:26 Kaynak: AA

Kavak, Güncel
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