Kavak'ta Asayiş Toplantısı

Kavak
Kaymakamı Recep Koşal başkanlığında asayiş ve değerlendirme toplantısı yapıldı. Kaymakamlık
makamında gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Jandarma
Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse
ve Emniyet Müdür Vekili Seyfettin Güveli katıldı.
Kaymakam Koşal, 2018 yılı asayiş değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda, asayiş ve trafik konusunda eğitimin önemine işaret etti.
Özellikle gençlerin yoğunlukta bulunduğu parklarda denetimlerin sıklaştırılmasını isteyen Koşal, okul servis sürücülerine, öğrencilere ve vatandaşlara yönelik trafik seminerlerinin verilmesini istedi.
İlçede, 2018 yılında önceki yıla oranla asayiş olaylarında önemli miktarda azalma olduğu kaydedildi.