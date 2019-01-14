Son Dakika Haberleri: Kavak'ta Asayiş Toplantısı

Kavak'ta Asayiş Toplantısı

48 dakika önce

Kavak Kaymakamı Recep Koşal başkanlığında asayiş ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kavak'ta Asayiş Toplantısı, System.String[]
Kavak Kaymakamı Recep Koşal başkanlığında asayiş ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse ve Emniyet Müdür Vekili Seyfettin Güveli katıldı.

Kaymakam Koşal, 2018 yılı asayiş değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda, asayiş ve trafik konusunda eğitimin önemine işaret etti.

Özellikle gençlerin yoğunlukta bulunduğu parklarda denetimlerin sıklaştırılmasını isteyen Koşal, okul servis sürücülerine, öğrencilere ve vatandaşlara yönelik trafik seminerlerinin verilmesini istedi.

İlçede, 2018 yılında önceki yıla oranla asayiş olaylarında önemli miktarda azalma olduğu kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:37 Kaynak: AA

Jandarma, Kaymakamlık, Kavak, Güncel
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