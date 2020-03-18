Kavak'ta asayiş toplantısı - Son Dakika

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay başkanlığında asayiş ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse ve Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem katıldı.

İlçenin genel asayiş durumunun görüşülmesi ve değerlendirilmesinin ardından dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ilçede tedbir olarak kapatılan yerlerin durumu ve takibi konusunda görüşme yapıldı.

Kaymakam Şenay, toplantıda yaptığı konuşmada, "Koronavirüs illeti şu anda ilçemizde görülmemektedir. Ancak bu ilçemize gelmeyecek anlamında değildir. Bizim ilçede koronavirüse karşı tüm tedbirlerimizi almamız ve bu tedbirlerin takibini yapmamız gerekir. Bu konuda gerek jandarma ve gerekse emniyet müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan kahvehane gibi kapatılan umuma ait yerlerin takibini yapmamız gerekir. Biz gereken tedbirlerimizi aldıktan sonra Allah'ın izniyle herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayacağımıza inanıyorum." dedi.