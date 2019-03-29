Kavak'ta Asayiş ve Değerlendirme Toplantısı

Kavak Kaymakamı Recep Koşal başkanlığında asayiş ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kavak Kaymakamı Recep Koşal başkanlığında asayiş ve değerlendirme toplantısı yapıldı.



Yerel seçimler dolayısıyla düzenlenen toplantıda İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse ile İlçe Emniyet Müdür Vekili Seyfettin Güveli, vatandaşların rahat ve huzurlu bir ortamda oy kullanabilmeleri için aldıkları önlemler hakkında bilgi verdi.



Koşal, İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğünce güvenlik tedbirlerine ilişkin ekipler oluşturulması ve tedbir alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Karaköse ve Güveli'ye teşekkür etti.

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