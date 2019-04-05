Kavak'ta Başarılı Öğrencilerden Koşal'a Ziyaret

Kavak Merkez Şehit İlhan Kuşan Ortaokulu öğrencileri, Kaymakam Recep Koşal'ı ziyaret etti.

Kavak Merkez Şehit İlhan Kuşan Ortaokulu öğrencileri, Kaymakam Recep Koşal'ı ziyaret etti.



Düzenlenen kompozisyon ve şiir yarışması, okullar arası erkek ve kız futbol turnuvası ve güreş müsabakalarında dereceye giren öğrenciler, okul idarecileriyle Koşal'a ziyarette bulundu.



Ziyaretten ve başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Koşal, öğrencilere teşekkür ederek kitap hediye etti.



Öğrencilerle sohbet eden Koşal, "Büyük özveriyle çalışan, başarı gösteren ve ilçemizi gururlandıran siz öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Elbette bu başarınız çalışmanızın karşılığı. Spor elbette iyi fakat şu anda sizler için derslerdeki başarınızda çok önemli. Sınavlarda başarılı olabilmek için planlı ve çok çalışmanız gerekiyor. İnşallah bu sınavlarda da hedefinize ulaşırsınız." dedi.



Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, Merkez Şehit İlhan Kuşan Ortaokulu Müdürü Ümit Koyuncu ile öğretmenleri bulundu.

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