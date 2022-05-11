Kavak'ta başarılı sporculardan Kaymakam Saygılı'ya ziyaret - Son Dakika

Kavak'ta, güreş ve oryantiring şampiyonasında başarılı olan sporcular İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük ile birlikte Kaymakam Ömer Saygılı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Büyük ve öğrenciler, spor çalışmaları ve başarıları hakkında Kaymakam Saygılı'ya bilgilendirmede bulundu.

Kaymakam Saygılı, öğrencileri tebrik ederek, öğrencilerin başarısında rolü olan veliler, öğretmenler ve antrenörlere teşekkür etti.

Sporda gösterilen başarının derslerde de gösterilmesini isteyen Kaymakam Saygılı, "İlçemizde gençlerimiz, öğrencilerimiz, son zamanda güreş, okçuluk, tekvando, atıcılık, oryantiring gibi spor branşlarında kendilerini yetiştirmişlerdir. İlçemiz Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Oryantiring spor dalı öğrencilerimiz, Milli Eğitim Bakanlığımızca Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı Kocaseyit köyünde okullar arası düzenlenen Türkiye Oryantiring şampiyonasına katılarak takım halinde Türkiye üçüncülüğü elde etmişlerdir. Yine Yaşar Doğu Güreş Eğitim Merkezi ile Merkez Şehit İlhan Kuşan Ortaokulu öğrencilerimiz çeşitli tarihlerde düzenlenen güreş karşılaşmalarında birincilik ve üçüncülük elde etmişlerdir." dedi.

Kaymakam Saygılı, sporda gösterdikleri başarıdan dolayı öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Ziyarette, Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Müdürü Ömer Faruk Çiçek, beden eğitimi öğretmeni Basri Gökmen, güreş antrenörü İlker Aydın da bulundu.