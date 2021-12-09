Kavak'ta "Benim Okulum Okul Merkezli Gelişim Projesi" semineri düzenlendi - Son Dakika

Kavak'ta "Benim Okulum Okul Merkezli Gelişim Projesi" semineri düzenlendi

Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Benim Okulum Okul Merkezli Gelişim Projesi" kapsamında seminer düzenlendi.

Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Benim Okulum Okul Merkezli Gelişim Projesi" kapsamında seminer düzenlendi. Akşemseddin Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen tanıtım seminerinin açılış konuşmasını İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük yaptı. Seminerde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal Aksoy ve Ar-Ge Proje Sorumlusu İrfan Gümüş, program ve gündem kapsamında hazırlanan ve il genelindeki okullarda yürütülecek "Benim Okulum Okul Merkezli Gelişim", "Kardeş Okullar" ve "İmece" projelerinin uygulama aşamaları hakkında bilgi verdi. Seminere İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Selim Kurtoğlu, Şube Müdürü İsmail Uzun ile okul müdürleri ve yardımcıları katıldı.

Son Dakika

"Sana eşcinsel cinler musallat olmuş" sözleriyle bir genci istismar eden "hoca" tutuklanarak cezaevine gönderildi

Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak?

Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı

Domuz ve keçi avı için Tunceli'ye gelen 12 kişilik avcı grubu şehri karıştırdı: Cinayet şebekesine izin verenler de sorumludur

Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı

Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar

Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti

Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti