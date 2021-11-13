Kavak'ta "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyasında sürücüler bilgilendirildi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca trafik güvenliğine dikkati çekmek amacıyla hayata geçirilen "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında Kavak ilçesinde sürücülere bilgilendirme yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Samsun- Ankara kara yolunun Kavak ilçesi Çakallı bölgesinde gerçekleştirilen trafik uygulamasında, araç sürücülerine ve yolculara emniyet kemeri kullanımının önemi hatırlatılarak broşür dağıtıldı.

Trafikte emniyet kemeri takmanın yalnızca tek bir hareket gerektirdiği, birçok kazada hayat kurtardığı vurgulanan uygulamaya Kaymakam Ömer Saygılı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Rıza Yıldız, Emniyet Müdür Vekili Seyfettin Güveli de katıldı.