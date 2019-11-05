Son Dakika Haberleri: Kavak'ta bozulan yollar onarılıyor
Son Dakika Güncel Kavak'ta bozulan yollar onarılıyor

Kavak'ta bozulan yollar onarılıyor

8 saat önce

Kavak ilçesinde doğal gaz hattı dolayısıyla bozulan cadde, yol, sokak ve kaldırımlarda onarım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kavak'ta bozulan yollar onarılıyor, System.String[]

Kavak ilçesinde doğal gaz hattı dolayısıyla bozulan cadde, yol, sokak ve kaldırımlarda onarım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, ilçe merkezinde doğalgaz çalışmaları nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile Soğuksu Mahallesi ve Mehmet Paşa Mahallesi'ndeki çok sayıdaki sokakta yolların bozulan kısımlarında bakım çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Çalışmalara Adnan Menderes Caddesi'nde devam ettiklerini söyleyen Sarıcaoğlu, "Özellikle caddelerde bakım ve onarımdan ziyade renkli taşlar kullanarak caddelerimizi şekillendirerek düzenliyoruz." dedi.

Amaçlarının Kavak ilçesini modern ve yaşanabilir bir kent haline getirmek olduğunu ifade eden Sarıcaoğlu, doğal gaz hattı geçirilmesi sırasında bozulan yolları yağmur ve kar yağışı başlamadan tamamlamaya gayret edeceklerini kaydetti.

İbrahim Sarıcaoğlu, Fatih Sultan, Kavak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Davutoğlu ve Babacan'ın görüştüğü Kürt siyasetçilerin isimleri belli oldu
Uzmanlardan "Vietnam tarçını" uyarısı: Hayati tehlike oluşturabilir Balotelli'ye ırkçı hakarette bulunan tribün liderine 10 yıl ceza İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Karaca'dan "ıspanak" açıklaması: Ispanakta sağlığa aykırı hiçbir şey bulunmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 20:20:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kavak'ta bozulan yollar onarılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]