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Kavak'ta "Camiler ve Din Görevlileri Haftası"

1 saat önce

Kavak'ta "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.

Kavak'ta

Kavak'ta "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.

Kavak Müftülüğü ile Diyanet Sen İlçe Başkanlığı işbirliğinde Kavak Güven Park Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda Karacalar Camisi din görevlisi İlkay Bingöl, Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu.

İlçe Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, yaptığı konuşmada camilerin ve din görevlilerinin toplumdaki yerine ve önemine dikkati çekti. Şenay daha sonra emekli imam hatip ve Kur'an kursu eğitmeni Mehmet Emeksiz'e hizmetlerinden dolayı plaket verdi.

Vefat eden din görevlileri için de Kavak Merkez Yörgüç Paşa Camisi'nde mevlit okutuldu.

Programa Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, daire amirleri, Diyanet Sen 1 No'lu Şube Başkanı Murat Akkuş ve din görevlileri katıldı.

Diyanet Sen, Güven park, Bingöl, Kavak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:28 Kaynak: AA
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