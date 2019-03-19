Kavak'ta "Çanakkale'de İstiklal Savaşı ve İstikbal Mücadelemiz" Konulu Konferans

Kavak'ta "Çanakkale'de İstiklal Savaşı ve İstikbal Mücadelemiz" konulu konferans düzenlendi.

Kavak'ta "Çanakkale'de İstiklal Savaşı ve İstikbal Mücadelemiz" konulu konferans düzenlendi.



Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Müdürlüğünce 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla okulun toplantı salonunda gerçekleştirilen konferansa, konuşmacı olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Bayram, katıldı.



Konferansı, Kavak Kaymakamı Recep Koşal, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Seyfettin Güveli, okul müdürü Fahri Okur, öğretmenler ve öğrenciler dinledi.

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