Kavak'ta Çanakkale Deniz Zaferi'nin107. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Kavak'ta Çanakkale Deniz Zaferi'nin107. yıl dönümü kutlandı

22.03.2022 12:47
Kavak'ta Çanakkale Deniz Zaferi'nin107. yıl dönümü kutlandı

Kavak ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Kavak ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Merkez Şehit İlhan Kuşan Ortaokulu Müdürlüğü tarafından Rıdvan Çelikel Fen Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda öğrenciler Çanakkale ile ilgili oratoryo ve tiyatro gösterisi sundu, terörle mücadele sırasında şehit olan Kavak nüfusuna kayıtlı polis ve askerler tanıtıldı, şiirler ve kahramanlık türküleri seslendirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, vatan, millet ve bayrak uğruna canlarını feda eden, yurdu kendilerine emanet eden şehitleri minnetle andıklarını söyledi.

Program, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

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Çanakkale, Hisarcık, 18 mart, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kavak'ta Çanakkale Deniz Zaferi'nin107. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika


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