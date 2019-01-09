Kavak'ta Çocukların Kar Keyfi
34 dakika önce
Kavak'ta etkili olan kar yağışının ardından çocuklar karın tadını çıkardı.
Kavak
'ta etkili olan kar yağışının ardından çocuklar karın tadını çıkardı. Kar
topu oynayan kardan adam yapan çocuklar kar üzerinde kaydı.
Karla kaplı belediye merdivenlerinden poşetle kayan çocuklar ise ilginç görüntüler oluşturdu.
Yetişkinler de karın tadını çıkarmak için kardan adam yaptı. Kasap dükkanı önünde kardan adam yapan Şerif Tağmat, kardan adamın vatandaşların ilgisini çektiğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:04 Kaynak: AA
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