Kavak'ta Cumhur İttifakı'nın '50.yıl' Kardeşliği

Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen geceye AK Parti ve MHP'nin dayanışması damga vurdu.

Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen geceye AK Parti ve MHP'nin dayanışması damga vurdu.



MHP'nin 50 kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen gecede bir arayla gelen MHP ve AK Parti'liler, birlik ve dayanışma mesajları verdiler. Gecenin açılışını yapan MHP İlçe Başkanı Cahit Kamber, "Davamızın kutlu merkezi MHP'nin 50. kuruluş yıldönümü kutlu olsun" derken Cumhur İttifaki Adayı ve Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu da "Cumhur İttifakı ile yanlış hesapları biz kez daha bozacağız" dedi.



MHP'nin 50 kuruluş yıldönümü Kavak Belediyesi Kardelen Çok Amaçlı Düğün Salonunda düzenlenen gece ile kutlandı. MHP'lilerin yanı sıra AK Parti'lilerinde katıldıkları gecede birlik ve beraberlik mesajları verildi. MHP ve Cumhur İttifakı şarkılarının çalındı. Etkinliğe AK Parti İlçe Başkanı Osman Atlı, MHP İl Başkanı Abdullah Karapıcak, Ülkü Ocakları İl Başkanı ve her iki partinin gençlik ve kadın kolları başkan ve yönetimleri katıldı.



Gecenin açılışını yapan MHP İlçe Başkanı Cahit Kamber, "Türk milliyetçiliğinin çıktığı bu kutlu yolculuk, Türk milletine, Türk vatanına ve insanlığa hizmet yolunda yılgınlığa, umutsuzluğa ve kesintiye meydan vermeden kara sevdalıların omzunda ilelebet yürümeye devam edecektir. Rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in arkadaşlarına hitaben söylediği, 'Emanet olunan davayı kucakladım. Hiç arkama bakmadan, tereddütsüz, hiçbir şeye aldırmadan yürüyorum' sözleri bu tarihi sürecin ve şuurun yansımasıdır" dedi.



Türk milliyetçiliğinin, taşınması ağır bir sorumluluk ve şerefli bir hüviyet olduğunu ifade eden Kamber, "Türklüğü yaşatmak uğruna hayatlarını feda eden kahraman ecdadımızı, bugün bölücülükle mücadele ederken şehit düşen kahraman güvenlik güçlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnet duygularımla yad ediyorum. Bir ülkü etrafında toplanmak için bizlere liderlik etmiş, yol göstermiş, ömrünü Türk-İslam ülküsüne adamış Başbuğumuz Alparslan Türkeş'e, ebediyete intikal etmiş aziz dava arkadaşlarımıza rahmet diliyorum" diye konuştu.



Yanlış hesapları yine bozacağız



MHP'nin 50. kuruluş yıldönümünü kutlayan Kavak Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Sarıcaoğlu da AK Parti ile MHP arasında 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra temelleri atılan Cumhur İttifakı'nın ülkemiz üzerindeki tüm yanlış hesapları bozarak Türkiye'yi parçalamak isteyenlerin heveslerini kursaklarında bıraktığını söyledi. Cumhur İttifakı'nın sonsuza dek süreceğini kaydeden Sarıcaoğlu şunları kaydetti:



"İşte bugün de ülkemiz için çok önemli bir seçime birlikte kol kola gidiyoruz. Kimseyi ayırmadan, dışlamadan kapı kapı birlikte gezerek tüm vatandaşlarımıza hedeflerimizi, ülkümüzü anlatarak 31 Mart'ta başarıya birlikte ulaşacağız. 24 Haziran 2018 Seçimlerinde bütün yanlış hesapları bozan Cumhur ittifakı, bir kez daha ülkemiz üzerinde kaos bekleyenlerin heveslerini kursaklarında bırakacaktır. Cumhur İttifakı'ndan aldığımız güç ile bekamız için çok önemli olan 31 Mart seçimlerinden başarı ile çıkacağımızdan hiç kuşkum yoktur."



Gecede söz alan MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak da Cumhur İttifakı'nın AK Parti ve MHP liderleri arasında çıkar ve menfaat gözeterek değil Türkiye'nin ve milletin bekası için kurulduğunu söyledi. Karapıcak, "Önümüzdeki seçimler çok farklı ve ülkemiz için çok önemli. Çünkü bir beka seçimidir. Onun için çok çalışıp oyumuzu artırmamız gerek. Cumhur İttifakı olarak 31 Mart'ta Samsun'da Büyükşehir dahil seçimi 18-0 alacağız. Bir belediye kaybedersek bir cephe kaybedeceğiz. Bu yüzden çok çalışmalı sonucu 18-0 yapmalıyız" diye konuştu. - SAMSUN

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