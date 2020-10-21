Kavak'ta Cumhuriyet Bayramı için resim, şiir ve kompozisyon yarışması - Son Dakika

Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, yarışmaya, ilçe genelinde tüm öğrencilerin katılabileceğini söyledi.

Yarışmalardan resim için ilkokul, şiir için ortaokul, kompozisyon için ise lise ve dengi okullardan müracaat edilebileceğini bildiren Büyük, "Öğrenciler eserlerini 26 Ekim Pazartesi günü mesai bitimine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edecek. Oluşturulacak kurul tarafından eserler 27 Ekim Salı günü değerlendirilerek sonuçlar aynı gün açıklanacak." dedi.

Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlanması sırasında verileceğini anlatan Büyük, eserlerin herhangi bir yerden alıntı yapıldığının tespiti halinde geçersiz sayılacağını kaydetti.