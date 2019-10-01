Kavak Gençlik Merkezi ile Halk Eğitim Merkezi (HEM) iş birliğinde "dekoratif ev aksesuarları hazırlama" kursu açıldı.

Kavak Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz, AA muhabirine, kurs eğitmeni olarak Fatma Yıldırım'ın görevlendirildiğini belirtti.

Kursun 226 saat süreceğini ve 15 kursiyerin katıldığını bildiren Altıngöz, katılan öğrencilerin derslerinin aksamaması için kursun hafta içi saat 15.30'dan sonra ve hafta sonu devam edeceğini söyledi.