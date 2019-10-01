Son Dakika Haberleri: Kavak'ta "Dekoratif ev aksesuarları hazırlama" kursu
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Kavak'ta "Dekoratif ev aksesuarları hazırlama" kursu

1 saat önce

Kavak Gençlik Merkezi ile Halk Eğitim Merkezi (HEM) iş birliğinde "dekoratif ev aksesuarları hazırlama" kursu açıldı.

Kavak'ta

Kavak Gençlik Merkezi ile Halk Eğitim Merkezi (HEM) iş birliğinde "dekoratif ev aksesuarları hazırlama" kursu açıldı.

Kavak Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz, AA muhabirine, kurs eğitmeni olarak Fatma Yıldırım'ın görevlendirildiğini belirtti.

Kursun 226 saat süreceğini ve 15 kursiyerin katıldığını bildiren Altıngöz, katılan öğrencilerin derslerinin aksamaması için kursun hafta içi saat 15.30'dan sonra ve hafta sonu devam edeceğini söyledi.

Fatma Yıldırım , Kavak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:16 Kaynak: AA
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