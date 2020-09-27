Kavak'ta destekleme ve yetiştirme kursu açıldı - Son Dakika

Kavak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Destekleme ve Yetiştirme Kursu açıldığı bildirildi.

Merkez Müdürü Zekeriya Ersoy, Haziran 2021'de sona erecek destekleme ve yetiştirme kursuna lise ve dengi okul mezunu 20 kişinin katıldığını söyledi.

Kursların hafta içi ve hafta sonu devam edeceğini ve virüs salgınına karşı tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Ersoy, "Kurslarımızda, matematik, Türk dili ve edebiyatı, tarih, biyoloji, felsefe ve coğrafya dersleri veriliyor. Kurs yeri olarak oldukça geniş konferans salonunu yaptık. Burada virüse kaşı maske takma, hijyen ve sosyal mesafe tedbirlerimizi aldık. Amacımız sağlıklı bir ortamda kurslarımıza katılan lise mezunu gençlerimizi yetiştirmek." dedi.

Tarih Öğretmeni Ufuk Okay ile Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Niyazi Altun, kursiyerlerin kurslara karşı yoğun ilgisinin olduğunu kaydetti.