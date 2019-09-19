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Kavak'ta din görevlileriyle toplantı

52 dakika önce

Kavak Müftülüğünce din görevlilerine yönelik bilgilendirme ve istişare toplantısı düzenlendi.

Kavak'ta din görevlileriyle toplantı, System.String[]

Kavak Müftülüğünce din görevlilerine yönelik bilgilendirme ve istişare toplantısı düzenlendi.

Kaymakam İbrahim Engin Şenay'ın başkanlık ettiği bir düğün salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Müftülük Şefi Eyüp Uyar, din görevlileri ve müftülük çalışanları katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Kaymakam Şenay, Kur'an-ı Kerim'in ve sünnetin insanlara anlatılmasının din görevlilerinin üzerinde bir emanet olduğunu ifade etti.

Kaymakam Şenay, "Cami dersleriyle, camilerde Kur'an öğretimiyle kalbi camilere bağlı çocuklar, gençler yetiştirilir. Camiler onun için çok önemli, hepiniz sadece imamlık yapmıyorsunuz, her biriniz aynı zamanda bir eğitmen, öğretmensiniz." diye konuştu.

Toplantı, umre kayıtları, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda yapılaca etkinliklerin anlatılması ile Diyanet İşleri Başkanlığından İl Müftülüğünden ve Kaymakamlıktan gelen talimat ve duyurular hakkında personelin bilgilendirilmesinin ardından sona erdi.

İbrahim Engin, Müftülük, Kavak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:32 Kaynak: AA
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