Kavak'ta diyabet hastası çocuğa sensörlü şeker ölçüm cihazı verildi

Kavak ilçesinde diyabetli bir çocuğa sensörlü şeker ölçüm cihazı verildi.

Kavak Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Zahide Yavuz, Kaymakam Ömer Saygılı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının desteğinde 9 yıldır tip 1 diyabetli olan 14 yaşındaki kız çocuğuna şeker ölçümü sensörü taktıklarını ve kullanımı hakkında bilgilendirmede bulunduklarını söyledi.

Desteklerinden dolayı Kaymakam Saygılı'ya teşekkür eden Yavuz, "Bu sensör sayesinde hastamızın hem günlük hayatı daha konforlu hale gelecek hem de diyabetin zararlı etkilerinden korunmuş olacak. Sensörle parmak uçlarını delmeden, canı yanmadan kan şekerini kesintisiz şekilde takip edebilecek." dedi.

Yavuz, sensör maliyetini karşılayamadığı için bu teknolojiyle henüz tanışmamış diğer tip 1 diyabetli çocuklara şeker ölçüm sensörü alabilmek için yardımseverlerin desteklerini beklediklerini kaydetti.