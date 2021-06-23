Kavak'ta doğadan izinsiz orkide toplayan kişi yakalandı - Son Dakika

Samsun'un Kavak ilçesinde doğadan izinsiz orkide (salep bitkisi) toplayan kişi yakalandı.

Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı devriye ekiplerince Bayraklı Mahallesi mevkisinde yapılan denetimlerde, doğadan endemik bitki türü olan orkide topladığı belirlenen M.K. (65) yakalandı.

M.K'nin topladığı 2 kilogram orkide bitkisi, tutulan tutanakla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Yetkililer, nesli tehlike altındaki yabani bitki ve hayvan türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşmeye göre koruma altında bulunan yabani orkidenin toplanmasının yasak olduğunu bildirdi.