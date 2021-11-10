Kavak'ta drone ile trafik denetiminde 8 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika

Kavak'ta drone destekli trafik denetiminde 8 araç sürücüsüne toplam 1322 lira para cezası kesildiği bildirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından Asarcık-Kavak kara yolu Kavak ilçe girişi yakınlarında trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması ile ilgili denetim gerçekleştirildi.

Drone ile yapılan uygulamada, emniyet kemeri takmamak ve hatalı sollamak gibi kural ihlali yapan 8 sürücüye toplam 1322 lira trafik cezası kesildi.

Denetimde ekipler, ayrıca sürücülere emniyet kemerlerini takmaları, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamaları, hareket halinde iken cep telefonuyla görüşmemesi gibi konularda uyarıda da bulundu.