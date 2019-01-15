Kavak'ta "Dünyamız Neden Kirleniyor ?" Konulu Afiş Yarışması

Kavak Cumhuriyet Anaokulunda, Eko Okullar Projesi kapsamında "Dünyamız neden kirleniyor ?" konulu afiş yarışması düzenlendi.

Kavak Cumhuriyet Anaokulunda, Eko Okullar Projesi kapsamında "Dünyamız neden kirleniyor ?" konulu afiş yarışması düzenlendi.



Anaokulu Müdürü Murat Toraman, yarışmanın çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.



Yarışmaya katılan anaokulu öğrencilerine velilerin de destek verdiğini söylen Toraman, yarışmaya ilginin yoğun olduğunu ifade etti.



Toraman, "Afişler, okul idarecileri, öğretmen ve okul aile birliğinden bir üyenin katılımı ile oluşturduğumuz jüri tarafından değerlendirildi. Sonuç olarak, Yusuf Talha Şen birinci, Nazmiye Nisanur Açık ikinci ve Yusuf Emeksiz üçüncü oldu." dedi.



Yarışmada dereceye giren öğrencilere programla ödül verileceğini belirten Toraman, öğrencilerin gelişimi ve ayrıca velileri arasında da tanışma, kaynaşma ve sosyal ilişkinin sağlanması bakımından bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini kaydetti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! Öğretmen Atamalarının Mülakat Sonuçları Açıklandı

Erdoğan'dan, Belediye Başkan Adayını Zora Sokan Soru: Senin Niye Bıyık Yok?

Trump'ın Skandal Sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan Sert Yanıt: Kimse Sokak Kabadayısı Diliyle Türkiye'yi Tehdit Edemez

Babasının Otomobiliyle Kaza Yapan Liseli, 6'ncı Kattan Atladı