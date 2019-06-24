Kavak'ta Eğitim-Öğretim Değerlendirme Toplantısı

Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yıl sonu eğitim öğretim değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yıl sonu eğitim öğretim değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Eğitim öğretim yılının sona ermesiyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam Vekili İbrahim Şenay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, Milli Eğitim Şube Müdürleri Abdullah Yangöz ve İsmail Uzun ile okul müdürleri katıldı.

Şenay, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, öğrenci, veli ve öğretmen iş birliğinde yürütülen eğitim çalışmasından olumlu sonuç alındığını söyledi.

Büyük ile okul müdürlerinin görüşlerini bildirmelerinin ardından ilçede eğitim öğretim seviyesinin yükseltilmesi için veli toplantılarına katılımın sağlanması, gelmeyenlerle görüşülmesi konularında görüş birliğine varıldı.

Büyük, yıl sonu eğitim değerlendirme toplantısında alınan kararların tüm öğretmenlere tebliğ edileceğini kaydetti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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