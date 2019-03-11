Kavak'ta "F Klavye" Kursu

Kavak Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğünce ücretsiz "F Klavye" kursu açıldı.

Kavak Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğünce ücretsiz "F Klavye" kursu açıldı.



Kavak HEM Müdürü Vekili Zekeriya Ersoy, kurs eğitmeni olarak bilgisayar ve muhasebe öğretmeni Fatma Gedik'in görevlendirildiği 163 saat süreli 'F Klavye ' kursuna 18 kursiyerin katıldığını söyledi.



Kursun Milli Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün ilgili projesi kapsamında işletmelerin istihdam ve ara elamanı ihtiyacını karşılamak amacıyla açıldığını belirten Ersoy, "Kurs eğitmenimiz tarafından kursumuzda önce on parmakla hızlı F Klavye kullanımı, daha sonra da bilgisayarlı muhasebe mevzuatı işlenecek. Kurs bitiminde başarılı olan kursiyerlerimize sertifika vereceğiz. Kursiyerlerimiz kursumuzda edindiği bilgi ve aldıkları sertifika ile işletmelerde kolaylıkla iş imkanına kavuşmuş olacak." dedi.



Kurs eğitmeni Fatma Gedik de kursiyerlerin kursa karşı yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.

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