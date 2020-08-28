Kavak'ta filyasyon çalışması - Son Dakika

Kavak'ta yeni tip koronavirüs teşhisi konulan hastalar ve temaslıların filyasyon ekiplerince denetlendiği bildirildi.

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, AA muhabirine, İçişleri Bakanlığının yayımladığı "Sağlık için, Hepimiz için" genelgesi kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi Müdürlüğü ve belediye zabıta ekiplerince karantina altında bulunan vatandaşların kontrol edildiğini söyledi.

Amaçlarının koronavirüs salgınından vatandaşın zarar görmesini engellemek olduğunu belirten Kaymakam Şenay, "Filyasyon denetim ekibi olarak ilçemiz Bahçelievler, Mehmetpaşa, Yaşardoğu, Tepecik ve Beyköy mahallelerimizde karantinada olan vatandaşlarımızın kontrolünü yaptık. Ancak tüm bilgilendirmemize rağmen evlerinde bulunmayan ve karantina şartlarına uymayan vatandaşlarımız vardı. İstemeyerek de olsa zorunlu olarak bu vatandaşlarımız hakkında cezai işlem uyguladık." dedi.

Karantina sürecinde bulunan vatandaşların evlerinden çıkmamaları gerektiğine dikkati çeken Şenay, karantinaya uymayan vatandaşların virüsün yayılmasına hizmet ettiğini ve toplumun sağlığını tehlikeye attığını kaydetti.