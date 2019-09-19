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Kavak'ta Gaziler Günü kutlandı

28 dakika önce

Kavak'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kavak'ta Gaziler Günü kutlandı, System.String[]

Kavak'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Park ve Meydanı'nda gerçekleştirilen törene, Kaymakam İbrahim Engin Şenay, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse, Emniyet Müdürü Vekili Seyfettin Güveli, daire amirleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Anıta çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması ve şiirlerin okunmasının ardından Kaymakam Şenay, törene katılan gazi Duran Yolaydın ile bir müddet sohbet ederek isteklerini dinledi.

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Eylül Gaziler Günü, Kavak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:48 Kaynak: AA
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