Kavak'ta görev yapacak akaryakıt istasyonları belirlendi - Son Dakika

Kavak'ta görev yapacak akaryakıt istasyonları belirlendi

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı günlerde görev yapacak akaryakıt istasyonlarının belirlendiğini bildirdi.

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı günlerde görev yapacak akaryakıt istasyonlarının belirlendiğini bildirdi. Saygılı, araç sürücülerinin belirlenen günlerde yakıt mağduriyeti yaşamaması için görevlendirmenin istasyonların Samsun- Ankara kara yolunun Kavak ilçesi bölümüne rastlayan Merkez, Toptepe ve Mahmutlu kesimlerinde kura ile belirlendiğini söyledi. Buna göre nöbetçi akaryakıt istasyonları şöyle: "5 Aralık Cumartesi günü saat 20.00 ila 6 Aralık Pazar günü saat 10.00, 6 Aralık Pazar günü saat 20.00 ile 7 Aralık Pazartesi günü saat 05.00 arasında ilçe merkezinde Termo (Sefa Petrol), Toptepe mevkisinde Total ve Mahmutlu mevkisinde BP (Yücel Kaya Petrol)." Saygılı, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olduğunu kaydetti.

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