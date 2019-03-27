Kavak'ta "Güzel İcat Oyun" Etkinliği
1 saat önce
SAMSUN (AA) Kavak Ondokuz Mayıs İlkokulunda "Güzel İcat Oyun" etkinliği gerçekleştirildi.
SAMSUN (AA) Kavak
Ondokuz Mayıs İlkokulunda "Güzel İcat Oyun" etkinliği gerçekleştirildi.
Maarif Hareketi kapsamında düzenlenen etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, okul idarecileri, öğrenciler ve velileri katıldı.
İlkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik etkinliğin açılış konuşmasını, okul müdürü Ali Çalışıcı yaptı.
Okul müdür yardımcısı Adem Varlıbaş ise proje ve proje üzerinde yapılan çalışmaları anlattı.
Büyük de bu tür oyunların öğrencilerin zeka gelişimine ve aynı zamanda velilerin tanışmasına, yeni dostlukların kurulmasına vesile olduğunu söyledi.
Daha sonra öğrencilerle katılımcılar, "kurt-kuzu" oyununu oynadı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:26 Kaynak: AA
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