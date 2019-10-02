Son Dakika Haberleri: Kavak'ta halı saha futbol turnuvası
Son Dakika Spor Haber

Kavak'ta halı saha futbol turnuvası

57 dakika önce

Kavak Kaymakamlığınca "Amatör Futbol Haftası" dolayısıyla halı saha futbol turnuvası düzenleneceği bildirildi.

Kavak'ta halı saha futbol turnuvası, System.String[]

Kavak Kaymakamlığınca "Amatör Futbol Haftası" dolayısıyla halı saha futbol turnuvası düzenleneceği bildirildi.

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, AA muhabirine yaptığı açıklamada Kaymakamlık Halı Saha Futbol Turnuvası'na katılmak üzere oluşturulacak takımların, 7 Ekim Cuma günü mesai bitimine kadar Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İlçe Müdürlüğüne kayıt yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Karşılaşmaların 19 Mayıs Mahallesi'ndeki halı sahada yapılacağını ifade eden Kaymakam Şenay, amaçlarının ilçede görevli kamu çalışanları ile farklı meslek grupları arasında diyaloğu artırmak ve kaynaşmayı sağlamak olduğunu söyledi.

Şenay, turnuvada dereceye giren takımların ödüllendirileceğini kaydetti.

İbrahim Engin, Kaymakamlık, Futbol, Kavak, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tuzla City'de Elvir Balic dönemi
Fenerbahçe, Melih Bostan ile sözleşme imzaladı Türkiye-Arnavutluk maçının biletleri tükendi Mesut Özil için çılgın iddia: İstanbul'dan 70 milyon TL'lik ev aldı, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 16:28:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kavak'ta halı saha futbol turnuvası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]