Kavak'ta halı saha futbol turnuvası

Kavak Kaymakamlığınca "Amatör Futbol Haftası" dolayısıyla halı saha futbol turnuvası düzenleneceği bildirildi.

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, AA muhabirine yaptığı açıklamada Kaymakamlık Halı Saha Futbol Turnuvası'na katılmak üzere oluşturulacak takımların, 7 Ekim Cuma günü mesai bitimine kadar Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İlçe Müdürlüğüne kayıt yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Karşılaşmaların 19 Mayıs Mahallesi'ndeki halı sahada yapılacağını ifade eden Kaymakam Şenay, amaçlarının ilçede görevli kamu çalışanları ile farklı meslek grupları arasında diyaloğu artırmak ve kaynaşmayı sağlamak olduğunu söyledi.

Şenay, turnuvada dereceye giren takımların ödüllendirileceğini kaydetti.